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РосСМИ заявили о задержании экс-менеджера Курченко, которого разыскивает Украина

Суббота, 2 марта 2019, 20:14
РосСМИ заявили о задержании экс-менеджера Курченко, которого разыскивает Украина

Евгений Калинин - гражданин РФ, экс-исполнительный директор компании Сергея Курченко "ВЕТЭК" - был задержан в в аэропорту Афин (Греция) по запросу Украины и отправлен в тюрьму. 

Об этом 2 марта сообщает российский ТАСС со ссылкой на адвоката Калинина Янниса Рахиотиса.

Согласно сообщению, Калинин был задержан в четверг, 28 февраля, 1 марта состоялось слушание по факту задержания, после чего Калинин был отправлен в тюрьму Коридаллос, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию.

Как сообщил Рахиотис, Калинин внесен в списки сайта "Миротворец", а в случае выдачи Украине ему "угрожает опасность". Об инциденте он также проинформировал  российское посольство в Афинах.

В свою очередь в посольстве РФ в Греции заявили, что "оказывают задержанному всю необходимую помощь".

Евгений Калинин был объявлен в розыск 29 мая 2017 года, его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, создании преступной организации и служебном подлоге.

До 2011 года Калинин занимал должность вице-президента "ТНК-ВР Коммерс" (украинская "дочка" российской компании "ТНК-ВР Холдинг"), в 2013-2014 годах был исполнительным директором холдинга СЕПЕК, возглавляемого "кошельком" Виктора Януковича Сергеем Курченко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КурченкоРосcияГреция
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