Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тендер на поставку Киеву 10 трамваев выиграл львовский "Электронтранс"

Среда, 20 марта 2019, 03:36
Тендер на поставку Киеву 10 трамваев выиграл львовский Электронтранс

Совместное украинско-немецкое предприятие "Электронтранс" поставит Киеву 10 низкопольных трамвайных вагонов.

Об этом со ссылкой на данные системы ProZorro пишет dt.ua.

Сумма закупки составит 497 962 000 гривен по условиям аукциона, который состоялся во вторник в системе ProZorro.

Единственным конкурентом "Елеткронтранса" был дилер российского Усть-Катавского вагоностроительного завода ООО "Торговый дом УКВЗ-Украина".

Разница между ценой победителя и второго участника составила 6000 гривен.

Ожидается, что Киев получит новые трамваи до 31 декабря текущего года.

Напоминаем:

Темы: Киевтранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Киев
Рынок недвижимости Киева: застройщики вынуждены реагировать на сокращение спроса
За киевской "бабой" стоит целая армия таких же, но меньших советских "баб"
В Киеве зафиксировали температурный рекорд
Последние новости
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
Все новости...
Реклама: