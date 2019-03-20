Тендер на поставку Киеву 10 трамваев выиграл львовский "Электронтранс"

Совместное украинско-немецкое предприятие "Электронтранс" поставит Киеву 10 низкопольных трамвайных вагонов.

Об этом со ссылкой на данные системы ProZorro пишет dt.ua.

Сумма закупки составит 497 962 000 гривен по условиям аукциона, который состоялся во вторник в системе ProZorro.

Единственным конкурентом "Елеткронтранса" был дилер российского Усть-Катавского вагоностроительного завода ООО "Торговый дом УКВЗ-Украина".

Разница между ценой победителя и второго участника составила 6000 гривен.

Ожидается, что Киев получит новые трамваи до 31 декабря текущего года.

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