В Исландии истребители НАТО подняли на перехват российских Ту-142

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Среда, 20 марта 2019, 07:20

Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.

Об этом, ссылаясь на исландское издание Morgunbladid, пишет РБК.

Итальянские истребители с 11 марта по 11 апреля базируются на острове в рамках программы НАТО по воздушной обороне стран альянса, у которых нет своих военно-воздушных сил. Они были отправлены в Исландию для идентификации целей и подтверждения местоположения воздушных объектов. Позже выяснилось, что метки на экране военного радара — это два противолодочных самолета ТУ-142 ВКС РФ.

Самолеты были замечены силами ПВО, которые действовали строго по инструкции НАТО о распознавании воздушных объектов. 

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Темы: Исландия Росcия НАТО


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