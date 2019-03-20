Гриценко не ест сладкого, но обожает сало

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко – интроверт, который не подпускает к себе слишком близко и с которым трудно о чем-то договариваться.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Стиль жизни кандидатов. Гриценко на рыбалке, Ляшко с собаками, Бойко в спортивном костюме".

В штабе Гриценко называют эрудированным и требовательным руководителем, вместе с тем отмечают, что с началом избирательной кампании лидер "Гражданской позиции" стал несколько мягче, в неформальной обстановке пытается быть компанейским.

"Анатолий Степанович – опытный политик, но ему не всегда удается признавать свои ошибки и отвечать на неудобные вопросы, как это было в случае с вопросами о роли Виктора Балоги в начале создания предвыборного штаба Гриценко", - говорится в статье.

Гриценко может спать 3-5 часов в сутки и обычно просыпается около 7 утра. Избирательные совещания кандидат в президенты может назначать на 9 утра. Далее у него рабочие встречи, общение с журналистами и тому подобное.

"В отношениях с подчиненными Гриценко ведет себя, как и положено армейскому полковнику, – строго и требовательно. Особенность Анатолия Степановича – держаться от всех на одинаковой дистанции", - говорится в статье.

Отмечается, что Гриценко не привередлив в еде – ест борщ, гречку, рис, котлеты, отварное мясо, запеченную рыбу, обожает сало.

"Вместе с тем Анатолий Степанович отказался от употребления мучных изделий и сладкого, из-за чего существенно потерял вес. Сахар кандидат в президенты заменяет медом", - говорится в статье.

Несмотря на то, что Гриценко отказался от вредной пищи, он имеет другие вредные привычки. В частности, в течение дня кандидат в президенты беспрестанно курит Marlboro gold и пьет много кофе.

К алкоголю относится спокойно – в компании может выпить немного водки, на приемах берет бокал сухого вина.

Гриценко старается перечитывать все политические и общественно важные новости, полистать ленту в Facebook. Говорят, что свою страницу в Facebook Гриценко ведет самостоятельно.

Кандидат в президенты почти не занимается спортом, но обожает рыбачить.

"Когда шеф знает, что у него впереди рыбалка – это сразу заметно по выражению лица. Даже если день тяжелый и напряженный, он все равно спокойный и довольный", - отмечает один из сотрудников штаба Гриценко.

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