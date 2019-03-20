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Юнкер: саммит ЕС на этой неделе вряд ли примет решение отложить Brexit

Среда, 20 марта 2019, 09:44

Саммит лидеров стран Евросоюза на этой неделе вряд ли примет решение об отсрочке выхода Великобритании из блока.

Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает Reuters.

"Мое мнение по состоянию на сегодняшнее утро заключается в том, что мы не получим прорыва на этой неделе и нам придется снова встретиться на следующей неделе", - сказал Юнкер, добавив, что Brexit без соглашения нежелателен.

В интервью немецкому радио Deutschlandfunk он сказал, выхода Британии из ЕС в запланированную дату 29 марта, скорее всего, не произойдет.

Юнкер также заявил, что в Брюсселе пока не получали письма Терезы Мэй с просьбой отложить Brexit.

"Нам нужны разъяснения об истинных намерениях Великобритании, окончательные обязательства британского правительства, и мы еще не получили этих обязательств", – сказал он.

Президент Еврокомиссии подчеркнул, что никаких новых переговоров по соглашению не будет, как и пересмотра условий так называемого "бэкстопа" – механизма для управления границами Ирландии и Северной Ирландии после Brexit.

Напомним, в правительстве Великобритании сообщили, что Тереза ​​Мэй отправила письмо президенту Европейского совета с просьбой отложить Brexit.

Европейская правда

Темы: ВеликобританияЕС
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