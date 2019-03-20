Юнкер: саммит ЕС на этой неделе вряд ли примет решение отложить Brexit

Саммит лидеров стран Евросоюза на этой неделе вряд ли примет решение об отсрочке выхода Великобритании из блока.

Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает Reuters.

"Мое мнение по состоянию на сегодняшнее утро заключается в том, что мы не получим прорыва на этой неделе и нам придется снова встретиться на следующей неделе", - сказал Юнкер, добавив, что Brexit без соглашения нежелателен.

В интервью немецкому радио Deutschlandfunk он сказал, выхода Британии из ЕС в запланированную дату 29 марта, скорее всего, не произойдет.

Юнкер также заявил, что в Брюсселе пока не получали письма Терезы Мэй с просьбой отложить Brexit.

"Нам нужны разъяснения об истинных намерениях Великобритании, окончательные обязательства британского правительства, и мы еще не получили этих обязательств", – сказал он.

Президент Еврокомиссии подчеркнул, что никаких новых переговоров по соглашению не будет, как и пересмотра условий так называемого "бэкстопа" – механизма для управления границами Ирландии и Северной Ирландии после Brexit.

Напомним, в правительстве Великобритании сообщили, что Тереза ​​Мэй отправила письмо президенту Европейского совета с просьбой отложить Brexit.

Европейская правда