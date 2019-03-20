На Донбассе зафиксировали новейший российский комплекс "Тирада-2"

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщают, что 16 марта на оккупированной части Донбасса были замечены российские новейшие системы радиоэлектронной борьбы, в частности, "Тирада-2".

Об этом говорится в отчете миссии от 19 марта.

Отмечается, что беспилотник СММ малого радиуса действия обнаружил автоматизированную станцию ​​постановки помех (Р-330Ж "Житель"), установленную на автомобиль "КамАЗ-4310" и комплекс радиоэлектронной борьбы ( "Тирада-2") у н. п. Южная Ломоватка (60 км к западу от Луганска).

Также сообщается, что беспилотник ОБСЕ среднего радиуса действия зафиксировал продолжение траншеи длиной 8 м (не было на изображениях от 29 ноября 2018 года) и автоматический гранатомет (АГС-17/30 "Пламя", 30 мм) на огневой позиции, а также примерно 5 ящиков для боеприпасов у н. п. Васильевка (20 км к северу от Донецка).

В отчете также говорится о новых установленных противотанковых минах.

Напомним: