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На Донбассе зафиксировали новейший российский комплекс "Тирада-2"

Среда, 20 марта 2019, 11:52

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщают, что 16 марта на оккупированной части Донбасса были замечены российские новейшие системы радиоэлектронной борьбы, в частности, "Тирада-2".

Об этом говорится в отчете миссии от 19 марта.

Отмечается, что беспилотник СММ малого радиуса действия обнаружил автоматизированную станцию ​​постановки помех (Р-330Ж "Житель"), установленную на автомобиль "КамАЗ-4310" и комплекс радиоэлектронной борьбы ( "Тирада-2") у н. п. Южная Ломоватка (60 км к западу от Луганска).

Также сообщается, что беспилотник ОБСЕ среднего радиуса действия зафиксировал продолжение траншеи длиной 8 м (не было на изображениях от 29 ноября 2018 года) и автоматический гранатомет (АГС-17/30 "Пламя", 30 мм) на огневой позиции, а также примерно 5 ящиков для боеприпасов у н. п. Васильевка (20 км к северу от Донецка).

В отчете также говорится о новых установленных противотанковых минах.

Напомним:

  • Ранее СММ уже неоднократно сообщала об обнаружении различных типов российских систем по постановке радиопомех и радиоэлектронной борьбы, в частности, Р330 "Житель", "Леер-3" СБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", а также комплекс радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Репеллент- 1".

Украинская правда

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Темы: ДонбассОБСЕРосcияоружие
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