Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве заводам оборонпрома и киностудии Довженко угрожают отрезать свет

Среда, 20 марта 2019, 11:53

С 1 апреля 64 столичным организациям угрожают отключить электропитание из-за отсутствия договоров с новым поставщиком услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации со ссылкой на поставщика "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго".

"По состоянию на 19 марта кандидатами на отключение являются 64 организации, которые не заключили договор с новым электропоставщиком", - говорится в сообщении.

Среди них 2 предприятия "Укроборонпрома" (завод "Маяк" и ГП "Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов"), "Центр государственного земельного кадастра" (администрирует базу данных всех земельных участков), киностудия имени Довженко, несколько предприятий КП "Киевпастранс", "ДОМ-СЕРВИС 19" (дома застройщика Войцеховского на Харьковском шоссе).

В КГГА объяснили, что согласно закону, поставщик "последней надежды" (ПОН) не имел права отказать компании в заключении договора и обязан был предоставлять услуги электроснабжения, но не более 90 дней. Поскольку такие договора были заключены с 1 января, то их срок истекает на 1 апреля.

"Далее ПОН должен инициировать прекращение электроснабжения потребителю, если за 3 месяца клиент не выбрал себе поставщика электроэнергии и не заключил с ним договор на рыночных условиях", - говорится в сообщении.

В КГГА подчеркнули, что по закону оператор системы распределения обязан немедленно выполнить предписание поставщика "последней надежды" и прекратить электроснабжение потребителю.

"Если клиент не согласен с суммой в счетах, отключением или переводом к поставщику "последней надежды", то все эти вопросы он решает исключительно с поставщиком", - добавили в КГГА.

Напомним:

  • С 1 января 2019 года в Украине вступила в действие реформа рынка электроэнергии.
  • Наибольшие изменения претерпели условия поставки электроэнергии для юридических лиц. Предприятия, организации, учреждения, чья договорная мощность электроустановок превышает 150 кВт, должны были до 11 декабря 2018 года выбрать себе поставщика электроэнергии и заключить с ним договор на рыночных условиях.
  • Компании, которые не нашли поставщика в новом рынке, согласно ст. 64 ЗУ "О рынке электроэнергии" и решению Кабмина, с 1 января стали клиентами поставщика "последней надежды", функции которого на всей территории Украины выполняет ГП "Укринтерэнерго".
  • Всего в Украине таких компаний 1 тысяча 339.

Темы: КиевэнергетикаУкроборонпром
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
Киев
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Киевский фуникулер закроют на месяц из-за ремонта
Последние новости
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
Все новости...
Реклама: