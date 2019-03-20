В Киеве заводам оборонпрома и киностудии Довженко угрожают отрезать свет

С 1 апреля 64 столичным организациям угрожают отключить электропитание из-за отсутствия договоров с новым поставщиком услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации со ссылкой на поставщика "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго".

"По состоянию на 19 марта кандидатами на отключение являются 64 организации, которые не заключили договор с новым электропоставщиком", - говорится в сообщении.

Среди них 2 предприятия "Укроборонпрома" (завод "Маяк" и ГП "Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов"), "Центр государственного земельного кадастра" (администрирует базу данных всех земельных участков), киностудия имени Довженко, несколько предприятий КП "Киевпастранс", "ДОМ-СЕРВИС 19" (дома застройщика Войцеховского на Харьковском шоссе).

В КГГА объяснили, что согласно закону, поставщик "последней надежды" (ПОН) не имел права отказать компании в заключении договора и обязан был предоставлять услуги электроснабжения, но не более 90 дней. Поскольку такие договора были заключены с 1 января, то их срок истекает на 1 апреля.

"Далее ПОН должен инициировать прекращение электроснабжения потребителю, если за 3 месяца клиент не выбрал себе поставщика электроэнергии и не заключил с ним договор на рыночных условиях", - говорится в сообщении.

В КГГА подчеркнули, что по закону оператор системы распределения обязан немедленно выполнить предписание поставщика "последней надежды" и прекратить электроснабжение потребителю.

"Если клиент не согласен с суммой в счетах, отключением или переводом к поставщику "последней надежды", то все эти вопросы он решает исключительно с поставщиком", - добавили в КГГА.

Напомним: