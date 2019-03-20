Поезд с пассажирами сошел с путей в Тернопольской области

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Среда, 20 марта 2019, 13:05

На перегоне Прошова – Микулинцы сошел с рельсов дизель-поезд, который курсировал по маршруту Тернополь – Залещики и вез 50 пассажиров.

Инцидент произошел 19 марта около 20:30, сообщает полиция Тернопольской области 20 марта.

По предварительным данным, в дизель-поезде было три пассажирских вагона. В какой-то момент передняя пара колес среднего вагона сошла с рельсов.

 

"На момент аварии в вагонах находились около 50 пассажиров. К счастью, люди в данном происшествии не пострадали. Всех пассажиров пересадили в первый вагон и поезд продолжил движение до станции "Залещики", – говорится в сообщении.

На месте ДТП поезд простоял около 30 минут.

 

"В ходе осмотра на рельсах эксперты обнаружили царапину бетонных шпал длиной 160 метров", – уточнила полиция.

 

По данному факту проводится проверка и устанавливаются окончательные причины аварии.

В свою очередь, Львовская железная дорога сообщила, что обстоятельства и причины происшествия выясняет экспертная комиссия АО "Укрзализныця" и Львовского регионального филиала.

Чтобы доставить пассажиров к месту назначения, состав поезда разъединили, а после восстановительных работ пустой подвижной состав направили на станцию Прошова.

На график движения поездов на соответствующем участке инцидент не повлиял.

УП, исправлено

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Темы: железная дорога


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