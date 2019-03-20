Правительство ищет новых руководителей налоговой и таможенной служб. Объявлен конкурс

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Среда, 20 марта 2019, 14:20

Кабинет министров объявил конкурсы на должности глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко после правительственного заседания в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня правительство приняло решение объявить конкурс на главу Государственной налоговой и Государственной таможенной службы, а также утвердили условия его проведения, в частности, общие и специальные квалификационные требования, а также требования к компетентности, наработанные Минфином и Национальным агентством по вопросам госслужбы", - сказал министр .

Он добавил, что комиссия высшего корпуса госслужбы проведет конкурс 16 апреля.

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Темы: Кабинет министров


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