Правительство ищет новых руководителей налоговой и таможенной служб. Объявлен конкурс

Кабинет министров объявил конкурсы на должности глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко после правительственного заседания в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня правительство приняло решение объявить конкурс на главу Государственной налоговой и Государственной таможенной службы, а также утвердили условия его проведения, в частности, общие и специальные квалификационные требования, а также требования к компетентности, наработанные Минфином и Национальным агентством по вопросам госслужбы", - сказал министр .

Он добавил, что комиссия высшего корпуса госслужбы проведет конкурс 16 апреля.