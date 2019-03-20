Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В четверг будет по-весеннему тепло и сухо

Среда, 20 марта 2019, 13:36

В Украине в ближайшие сутки 21 марта ожидается умеренно-теплая и преимущественно сухая погода.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает 20 марта "Интерфакс-Украина".

Осадков не ожидается, лишь в восточной части ночью прогнозируется небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в четверг ночью – от 2° тепла до 3° мороза, на крайнем юге страны 0-5° тепла; днем 6-11° тепла; на Закарпатье и Одесской области до 14°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве в четверг осадков на ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 7-9° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 21 марта самая высокая температура днем была 20,3° в 1974 году, самая низкая ночью -20,0° в 1942 году.

В Украине 22 марта без существенных осадков, лишь днём на Левобережье небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5° тепла, днём 7-12°, на Закарпатье и Одесской области до 15°; в Карпатах и горах Крыма ночью около 0°, днём 1-6° тепла.

В Киеве в пятницу без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
погода
В Киеве побит рекорд суточного количества осадков
В Греции зафиксировали температурный рекорд: более 46°C жары
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Последние новости
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
Все новости...
Реклама: