Боевики передали Киеву 60 заключенных
Боевики передали на подконтрольную правительству Украины территорию 60 осужденных из тюрем отдельных районов временно оккупированной территории Луганской области.
Об этом 20 марта в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
Заключенные продолжат отбывания наказания на подконтрольной Украине территории.
По ее словам, за последние три месяца в Украину с ОРЛО переместить 135 заключенных, 22 из которых уже освободились в связи с окончанием срока отбывания наказания.
"4 человека, в том числе женщина, среди 60-ти перемещенных сегодня человек - находились более 9 лет в пенитенциарных учреждениях на временно оккупированной территории Луганской области без решения суда. То есть, их вина не была доказана в законном порядке", - написала омбудсмен.
Денисова добавила, что следующий визит в Луганскую область спланирован на конец апреля.
На территорию подконтрольную украинской власти планируют передать с ОРЛО еще 60 заключенных.
Также омбудсмен обсудила вопрос о возможности передачи Украине осужденных с регистрацией на неподконтрольной украинскому правительству территории или оккупированного Крыма.
Напомним:
- В феврале украинская сторона уже забирала 33 осужденных из оккупированной Луганской области, а в декабре прошлого года 42.
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