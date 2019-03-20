Боевики передали Киеву 60 заключенных

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Среда, 20 марта 2019, 14:49

Боевики передали на подконтрольную правительству Украины территорию 60 осужденных из тюрем отдельных районов временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом 20 марта в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Заключенные продолжат отбывания наказания на подконтрольной Украине территории.

По ее словам, за последние три месяца в Украину с ОРЛО переместить 135 заключенных, 22 из которых уже освободились в связи с окончанием срока отбывания наказания.

"4 человека, в том числе женщина, среди 60-ти перемещенных сегодня человек - находились более 9 лет в пенитенциарных учреждениях на временно оккупированной территории Луганской области без решения суда. То есть, их вина не была доказана в законном порядке", - написала омбудсмен.

 

Денисова добавила, что следующий визит в Луганскую область спланирован на конец апреля.

 

На территорию подконтрольную украинской власти планируют передать с ОРЛО еще 60 заключенных.

 

Также омбудсмен обсудила вопрос о возможности передачи Украине осужденных с регистрацией на неподконтрольной украинскому правительству территории или оккупированного Крыма.

 

Напомним:

  • В феврале украинская сторона уже забирала 33 осужденных из оккупированной Луганской области, а в декабре прошлого года 42.

Украинская правда

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Темы: ОРДЛО омбудсмен


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