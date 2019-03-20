Новый челлендж от Зеленского: к выборам привлекают Полякову и Дзидзьо
В команде кандидата Владимира Зеленского запустили так называемый "наблюдатель-челлендж" - призвали украинских артистов побыть наблюдателями на выборах президента.
Об этом говорится на странице "ЗеКоманды" в Facebook.
Непосредственно с инициативой выступил актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой. Он предложил певцам Ольге Поляковой и Дзидзьо, своему коллеге по "Квартала" Александру Пикалову, а также комик-команде "Загорецкая Людмила Степановна" стать наблюдателями на выборах в своих районах.
"Поверьте, с вас не убудет", - подбодрил он.
В команде Зеленского объяснили, что наблюдателем может стать любой: нужно лишь посетить их офис в Киеве с паспортом, подать заявление о согласии быть наблюдателем и выбрать желаемый избирательный округ.
После этого человека регистрируют в окружной избирательной комиссии и выдают удостоверение наблюдателя.
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