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КС отказал в оценке закона о переходе религиозных общин в ПЦУ

Среда, 20 марта 2019, 14:16

Конституционный Суд отказал в открытии производства о конституционности закона относительно подчиненности и регистрации религиозных организаций.

19 марта Большая палата КС рассмотрел этот вопрос, сообщает пресс-служба суда

Большая палата КСУ на заседании рассматривала вопрос об открытии конституционного производства в деле по конституционному представлению 47 народных депутатов о соответствии Конституции (конституционности) закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о подчиненности религиозных организаций и процедуре государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица".

"Принято решение Большой палаты Конституционного Суда Украины об отказе в открытии конституционного производства", – информирует КС.

Напомним

  • 17 января Верховная Рада приняла законопроект №4128-Д, в котором говорилось, в частности, о переходе церквей Украинской православной церкви Московского патриархата в новую поместную церковь – объединенную Православную церковь Украины.
  • Он, в частности, предусматривает, что приход может принять решение о переходе в другую церковь не менее чем двумя третями голосов на общем собрании.
  • 18 января народные депутаты от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, Александр Долженков, Василий Нимченко и еще 44 нардепа направили КС представление относительно этого закона.

Темы: КСзаконодательствоцерковьПравославная Церковь Украинырелигия
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