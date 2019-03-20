КС отказал в оценке закона о переходе религиозных общин в ПЦУ

Конституционный Суд отказал в открытии производства о конституционности закона относительно подчиненности и регистрации религиозных организаций.

19 марта Большая палата КС рассмотрел этот вопрос, сообщает пресс-служба суда

Большая палата КСУ на заседании рассматривала вопрос об открытии конституционного производства в деле по конституционному представлению 47 народных депутатов о соответствии Конституции (конституционности) закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о подчиненности религиозных организаций и процедуре государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица".

"Принято решение Большой палаты Конституционного Суда Украины об отказе в открытии конституционного производства", – информирует КС.

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