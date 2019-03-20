В Кривом Роге избили и забрали оружие полицейских. Инцидент хотели скрыть
Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту сокрытия умышленного причинения телесных повреждений работникам полиции во время несения ими службы.
Об этом говорится в сообщении ГБР.
Отмечается, что дело возбуждено относительно сокрытия тяжкого преступления должностными лицами Криворожского отдела полиции ГУ НП в Днепропетровской области (ч.1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины) после публикаций в СМИ.
"Так, СМИ распространили информацию о том, что 16 марта в одном из развлекательных заведений Кривого Рога группа лиц совершила нападение на вооруженных сотрудников полиции охраны при исполнении служебных обязанностей. Указанные события также зафиксированы на камерах видеонаблюдения", - говорится в сообщении
В ГБР добавили, что в публикациях указывалось, что руководством полиции Кривого Рога не было инициировано расследование этой ситуации, а указанные события квалифицировались как мелкое хулиганство.
Сообщается, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований в ходе досудебного расследования дадут оценку действиям руководства полиции Кривого Рога.
На видео, которое опубликовал на своей странице депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник видно, как группа мужчин толкает и бьет полицейских, после чего они падают на землю и лежат, а у них в это время отбирают нечто, похожее на оружие.
По данным депутата, о происшествии немедленно доложили высшему руководству, но глава городской полиции Кривого Рога Роман Ткаченко и руководитель Саксаганского райотдела якобы решили спустить дело на тормозах, отметив, что "хулиганы немного потолкались с полицией охраны".
"Трем экипажам патрульной полиции сообщили о мелком хулиганстве, не было никакого "ТОР", никакого КОРДа, что происходило на самом деле - видно на видео. Руководство Нацполиции и МВД об этих событиях узнало вчера от меня. Ведь ни рапорта, ни докладной, ни телефонограммы не было - полная тишина", - заявил Колесник.
Он добавил, что вместо надлежащего расследования происшествия, руководство полиции пыталось скрыть преступление, запугать свидетелей и изъять видео.
При этом депутат утверждает, что участковый инспектор наблюдал за избиением коллег и после всего пошел дальше отдыхать в это развлекательное заведение.
20 марта глава полиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря заявил, что ознакомился с позицией ГБР об открытии уголовного производства относительно событий в Кривом Роге и проверит всю информацию по этому поводу.
"В сложившейся ситуации для объективного расследования полиция в полном объеме предоставит следователям ГБР информацию о ходе событий в ночь с 15 на 16 марта. Также отмечу, что вчера двух причастных к нападению на сотрудников полиции охраны задержан в порядке ст. 208 УПК. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) ", - написал он в Facebook.