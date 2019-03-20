В Кривом Роге избили и забрали оружие полицейских. Инцидент хотели скрыть

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Среда, 20 марта 2019, 15:50

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту сокрытия умышленного причинения телесных повреждений работникам полиции во время несения ими службы.

Об этом говорится в сообщении ГБР.

Отмечается, что дело возбуждено относительно сокрытия тяжкого преступления должностными лицами Криворожского отдела полиции ГУ НП в Днепропетровской области (ч.1 ст. 396 Уголовного кодекса Украины) после публикаций в СМИ.

"Так, СМИ распространили информацию о том, что 16 марта в одном из развлекательных заведений Кривого Рога группа лиц совершила нападение на вооруженных сотрудников полиции охраны при исполнении служебных обязанностей. Указанные события также зафиксированы на камерах видеонаблюдения", - говорится в сообщении

В ГБР добавили, что в публикациях указывалось, что руководством полиции Кривого Рога не было инициировано расследование этой ситуации, а указанные события квалифицировались как мелкое хулиганство.

Сообщается, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований в ходе досудебного расследования дадут оценку действиям руководства полиции Кривого Рога.

На видео, которое опубликовал на своей странице депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник видно, как группа мужчин толкает и бьет полицейских, после чего они падают на землю и лежат, а у них в это время отбирают нечто, похожее на оружие.

По данным депутата, о происшествии немедленно доложили высшему руководству, но глава городской полиции Кривого Рога Роман Ткаченко и руководитель Саксаганского райотдела якобы решили спустить дело на тормозах, отметив, что "хулиганы немного потолкались с полицией охраны".

"Трем экипажам патрульной полиции сообщили о мелком хулиганстве, не было никакого "ТОР", никакого КОРДа, что происходило на самом деле - видно на видео. Руководство Нацполиции и МВД об этих событиях узнало вчера от меня. Ведь ни рапорта, ни докладной, ни телефонограммы не было - полная тишина", - заявил Колесник.

Он добавил, что вместо надлежащего расследования происшествия, руководство полиции пыталось скрыть преступление, запугать свидетелей и изъять видео.

При этом депутат утверждает, что участковый инспектор наблюдал за избиением коллег и после всего пошел дальше отдыхать в это развлекательное заведение.

20 марта глава полиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря заявил, что ознакомился с позицией ГБР об открытии уголовного производства относительно событий в Кривом Роге и проверит всю информацию по этому поводу.

"В сложившейся ситуации для объективного расследования полиция в полном объеме предоставит следователям ГБР информацию о ходе событий в ночь с 15 на 16 марта. Также отмечу, что вчера двух причастных к нападению на сотрудников полиции охраны задержан в порядке ст. 208 УПК. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) ", - написал он в Facebook.

Украинская правда

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Темы: Кривой Рог полиция ГБР


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