Топовые кандидаты в президенты избегают дебатов на "UA: Первом"

Топовые кандидаты в президенты не подтвердили свое участие в дебатах на общественном телеканале "UA: Первый".

Об этом в комментарии "Детектор медиа" сказала генеральный продюсер ток-шоу "Обратный отсчет", которое проводит дебаты, Татьяна Кисельчук.

"Топовые кандидаты не говорят нам "нет", но и не говорят "да". Держат нас в режиме ожидания", – уточнила Кисельчук о первой тройке кандидатов, возглавляющих президентские рейтинги.

По ее словам, приглашение на эфир получили 18 кандидатов на пост президента Украины, которые имеют наибольшие рейтинги по исследованиям ведущих социологических служб.

"UA: Первый" получил официальные подтверждения участия от 13 кандидатов. Но даже они не гарантируют участия кандидата в дебатах, объясняет Кисельчук.

"С топовыми кандидатами и вообще с кандидатами – это большая проблема. Явка кандидатов пока не известна. Даже если есть официальное подтверждение, ты не можешь быть уверен, что кандидат придет", - сетует генпродюсер.

По ее мнению обязательное посещение дебатов или публичных дискуссии нужно закрепить на законодательном уровне.

Кисельчук отмечает, что украинцы (в том числе кандидаты в президенты) не привыкли к формату дебатов, в Украине еще нет подобной культуры:

"У нас надо прививать культуру дебатов, публичной политической дискуссии как избирателю, так и кандидату. А это долгий процесс. Чтобы люди начали разбираться в том, что важно не КАК кандидат говорит, а ЧТО говорит".

Участие в первых дебатах ток-шоу "Обратный отсчет" 18 марта приняли два кандидата на пост президента Александр Мороз и Инна Богословская.

Еще один кандидат - Сергей Каплин, дав предварительное согласие, за несколько часов до премьеры отказался приехать на эфир. Вместо него в студии стоял манекен в футболке с надписью "Сергей Каплин".

По информации пресс-службы канала, премьера дебатов взяла показатели телесмотрения, вдвое выше среднего "UA: Первого" в феврале.

Формат дискуссии - дебаты с элементами шоу. Кандидаты отвечают на вопросы ведущих Мирославы Барчук (ведущая "Эспрессо") и Павла Казарина (ведущий телеканала ICTV), приглашенных экспертов и аудитории.

"UA: Первый" ввел некоторые новации в формат дебатов. Например, в прямом эфире эксперты фактчекингового проекта VoxCheck проверяют заявления кандидатов на манипуляцию, ложь и факты.

Гостями ток-шоу 20 марта должны быть кандидаты Роман Бессмертный, Валентин Наливайченко и Геннадий Балашов.