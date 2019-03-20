Украина ввела новые санкции против российских агрессоров

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО об обновленных персональных экономических и других санкциях в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, участвовавших в агрессии против Украины.

Об этом говорится в указе президента Петра Порошенко №82/2019.

"Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019" О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) ", - говорится в документе.

Как пояснили в СНБО, их решение распространяется на 294 юридических и 848 физических лиц.

Санкционные списки включают тех, кто:

строил керченский мост;

причастен к нападению и захвату украинских военных катеров и удержанию украинских моряков в плену;

организовывал и способствовал проведению псевдовыборов на оккупированных территориях;

нарушал украинское законодательство о посещении Крыма;

распространял издательскую продукцию антиукраинского содержания;

незаконно получил и использует музейное собрание, принадлежащее Украине.

Кроме того, говорят в ведомстве, санкции применены к руководителям Совета федерации Федерального собрания РФ и депутатам Государственной думы РФ.

СНБО также ввел ограничительные мероприятия относительно отдельных физических и юридических лиц, против которых применили санкции ЕС, США и Канада.

Также на основании предложений Национального банка Украины продлены санкции против 4 банков с капиталом государства-агрессора.

В то же время, пояснили в Совете нацбезопасности, "в связи с достижением цели введения санкций, по представлению СБУ отменены ограничительные мероприятия по 8 юридическим лицам, большинство из которых прекратили хозяйственную деятельность".

Ознакомиться с перечнем юридических лиц под санкциями можно здесь, физлиц - здесь.

Напомним: