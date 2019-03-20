Вокзальную площадь в Киеве реконструируют

Участок у входа к центральному железнодорожному вокзалу столицы планируют реконструировать и сделать более пешеходным.

Проект реконструкции опубликовал 20 марта в Facebook председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Кравцов предупредил, что проект перестройки Вокзальной площади будут дорабатывать. Его ждет экспертиза и дополнительные архитектурные решения.

FB КРАВЦОВ

В то же время он уточнил, что не планирует затягивать с его реализацией.

"Планируем начало работ в этом году уже с июля", - сообщил председатель правления.

"Наше видение такое: площадь необходимо сделать более удобной для пассажиров: расширить пешеходное пространство, зоны тротуаров и оптимизировать логистику с общественным транспортом", - написал он о приоритетном этап.

По его словам, сразу после этого "Укрзализныця" планирует объединение Пригородного и Центрального вокзалов в единый комплекс с интеграцией в систему городского общественного транспорта, в частности скоростного трамвая.

Кравцов сообщил, что в настоящее время проект по реконструкции находится на стадии экспертизы в Киевской городской государственной администрации.