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Вокзальную площадь в Киеве реконструируют

Среда, 20 марта 2019, 16:55

Участок у входа к центральному железнодорожному вокзалу столицы планируют реконструировать и сделать более пешеходным.

Проект реконструкции опубликовал 20 марта в Facebook председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Кравцов предупредил, что проект перестройки Вокзальной площади будут дорабатывать. Его ждет экспертиза и дополнительные архитектурные решения.

 
FB КРАВЦОВ

В то же время он уточнил, что не планирует затягивать с его реализацией.

"Планируем начало работ в этом году уже с июля", - сообщил председатель правления.

"Наше видение такое: площадь необходимо сделать более удобной для пассажиров: расширить пешеходное пространство, зоны тротуаров и оптимизировать логистику с общественным транспортом", - написал он о приоритетном этап.

По его словам, сразу после этого "Укрзализныця" планирует объединение Пригородного и Центрального вокзалов в единый комплекс с интеграцией в систему городского общественного транспорта, в частности скоростного трамвая.

Кравцов сообщил, что в настоящее время проект по реконструкции находится на стадии экспертизы в Киевской городской государственной администрации.

Украинская правда
Темы: КиевУкрзализныцяКГГА
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