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С Крещатика исчезнут каштаны

Среда, 20 марта 2019, 17:05

Традиционные каштановые деревья на главной улице Киева - Крещатике - заменят платаны.

Об этом в интервью "Вечернему Киеву" рассказал заместитель генерального директора коммунального объединения "Киевзеленстрой" Дмитрий Заруба.

"По результатам голосования по програмне "Выбери дерево для Крещатика", большинство киевлян высказались за платан. Это дерево очень устойчиво к болезням, вредителям, городским условиям загазованности и другим вредным факторам", – утверждает Заруба.

По его словам, платан не требует регулярного полива и выдерживает низкие и высокие температуры воздуха.

"В следующем году планируется реконструкция Крещатика. Со своей стороны мы будем рекомендовать коммунальной корпорации "Киевавтодор", которая является заказчиком работ, учесть пожелания киевлян относительно высадки платанов и продумать систему, при которой корни этих деревьев в дальнейшем бы не "поднимали" дорожное покрытие", - отметил чиновник.

Заруба объясняет, что каштаны, высаженные вдоль столичных дорог, к сожалению, не выдерживают современных условиях города - загрязнения воздуха, потепления климата, размножения вредителей.

"В конце концов соль, которую зимой используют в качестве противогололедного средства, тоже разрушает корневую систему любимых киевлянами деревьев... Звучали предложения заменить натрий хлор, которым посыпают столичные улицы безопасным для деревьев веществом - магниевой солью, но этот реагент оказался очень дорогим", - говорит чиновник.

"С одной стороны, киевляне требуют убрать лед и снег с киевских улиц, с другой - сохранить деревья. В конце концов, возникает ситуация, как в медицине, когда одно лечишь - другое калечишь", - сетует Заруба.

В то же время коммунальщик заверил, что Киев без каштанов не останется.

"На столичных аллеях эти деревья заменят более устойчивые растения - платаны, катальпы, акации, клены и сакуры. В то же время, в парках и скверах каштаны не только останутся, но и будут высаживаться новые. Ведь с каштанами связана история Киева, поэтому нет смысла менять и искать новый зеленый символ столицы", - говорит Заруба.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киев
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