Аваков сказал, когда заработает система автоматической видеофиксации нарушений ПДД

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Четверг, 21 марта 2019, 01:23

Система автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработает в полном объеме до конца года.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Почти все сделано. Почти все готово. Нам не хватает мелких деталей, одного постановления Кабмина и одной поправки в парламенте. Думаю, еще в этом году мы подключим камеры по всей стране. Сначала заработает 30 камер, затем 50, затем 150 Думаю, предел будет 1000 камер", - рассказал Аваков.

"Но штрафы с этих камер будут ужасны. И не уверен, что общество готово к такому нововведению", - добавил он.

Напомним:

  • Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который вводит фото- и видеофиксацию нарушений на дороге, еще в августе 2015 года.
  • Согласно закону, в Украине "вводится автоматическая фотосъемка и видеофиксация административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, которая должна улучшить уровень безопасности дорожного движения и снизить уровень дорожно-транспортного травматизма со смертельным и другими тяжелыми последствиями".

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Темы: Аваков дороги


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