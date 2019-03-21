Трамп рассказал, сколько военных США останется в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что оставит в Сирии 400 американских военнослужащих после окончательной победы над террористической группировкой ИГИЛ.

Об этом он сказал 20 марта во время выступления у Белого дома, передает DW со ссылкой на dpa.

Трамп подчеркнул, что 200 военнослужащих останутся на севере Сирии, где США поддерживают курдские отряды, которые воюют против ИГИЛ.

Америкпнский президент добавил, что еще 200 солдат останутся на юге возле Израиля, вероятно, имея в виду военную базу Аль-Танф.

По словам главы Белого дома, американские военные останутся в Сирии в течение определенного "периода времени". Трамп отметил, что при поддержке США скоро будет установлен контроль над последним бастионом ИГИЛ в Сирии - населенным пунктом Багуз.

"Эта крошечное пятно исчезнет уже сегодня вечером", - заявил президент США.

Напомним: