Киевлянку оштрафовали за сына, который устроил травлю однокласснику

На мать школьника, который ударил и оскорблял сверстника, составлен административный протокол по факту буллинга.

Суд назначил наказание матери несовершеннолетнего в виде штрафа в 850 гривен, сообщает полиция Киева.

Сотрудникам Шевченковского райуправления милиции пожаловались родители школьника и рассказали, что одноклассник бьет их сына, при этом нецензурно выражается в его адрес в присутствии других.

Правоохранители пообщались с учениками и родителями, а также с преподавателями учреждения.

"Педагоги сообщили, что администрация школы неоднократно проводила с родителями нарушителя беседы о поведении их сына во время уроков и использовании нецензурной лексики", – говорится в сообщении.

Работники ювенальной превенции Шевченковского управления полиции составили административный протокол по ч. 3 ст. 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях (буллинг – травля – участника образовательного процесса).

Кроме того, ювенальные полицейские провели школьникам лекцию о нормах поведения и предотвращении насилия среди детей.

Читайте также: Откуда берется буллинг и что с ним делать

Напомним: