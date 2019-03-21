Киевлянку оштрафовали за сына, который устроил травлю однокласснику

6561 просмотр
Четверг, 21 марта 2019, 08:30

На мать школьника, который ударил и оскорблял сверстника, составлен административный протокол по факту буллинга.

Суд назначил наказание матери несовершеннолетнего в виде штрафа в 850 гривен, сообщает полиция Киева.

Сотрудникам Шевченковского райуправления милиции пожаловались родители школьника и рассказали, что одноклассник бьет их сына, при этом нецензурно выражается в его адрес в присутствии других.

Правоохранители пообщались с учениками и родителями, а также с преподавателями учреждения.

"Педагоги сообщили, что администрация школы неоднократно проводила с родителями нарушителя беседы о поведении их сына во время уроков и использовании нецензурной лексики", – говорится в сообщении.

Работники ювенальной превенции Шевченковского управления полиции составили административный протокол по ч. 3 ст. 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях (буллинг – травля – участника образовательного процесса).

Кроме того, ювенальные полицейские провели школьникам лекцию о нормах поведения и предотвращении насилия среди детей.

Читайте также: Откуда берется буллинг и что с ним делать

Напомним:

  • 18 декабря 2018 года Верховная Рада ввела штрафы за травлю в учебных заведениях: закон о противодействии буллингу предусматривает штрафы до 3400 гривен.
  • В марте 2019 года ученика впервые в истории Украины наказали штрафом за травлю учителя.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: образование Киев законодательство


powered by lun.ua
По теме
Количество желающих изучать русский в школе наравне с украинским значительно уменьшилось 15 марта 2019, 16:15
В правительстве утвердили глобальную реформу среднего образования 13 марта 2019, 12:11
Кандидаты в президенты, вы все забыли о самом важном! 13 марта 2019, 09:00
Все новости
Главные новости
ЕС готов предоставить Украине второй транш макрофинанса – Маркарова
"Метинвест" Ахметова–Новинского увеличила прибыль в два раза
В Кремле рассматривают сценарии сохранения Путина при власти – Bloomberg
В Киеве снова подожгли магазин Roshen
Все новости
мнение

Как можно купить счастье

исследование

Около 40% "муравьев-тружениц" просто бегают туда-сюда, не работая

психология

4 советы для трудоголиков

Поиск по сайту
Архив
Весь архів