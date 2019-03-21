Киевлянку оштрафовали за сына, который устроил травлю однокласснику
На мать школьника, который ударил и оскорблял сверстника, составлен административный протокол по факту буллинга.
Суд назначил наказание матери несовершеннолетнего в виде штрафа в 850 гривен, сообщает полиция Киева.
Сотрудникам Шевченковского райуправления милиции пожаловались родители школьника и рассказали, что одноклассник бьет их сына, при этом нецензурно выражается в его адрес в присутствии других.
Правоохранители пообщались с учениками и родителями, а также с преподавателями учреждения.
"Педагоги сообщили, что администрация школы неоднократно проводила с родителями нарушителя беседы о поведении их сына во время уроков и использовании нецензурной лексики", – говорится в сообщении.
Работники ювенальной превенции Шевченковского управления полиции составили административный протокол по ч. 3 ст. 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях (буллинг – травля – участника образовательного процесса).
Кроме того, ювенальные полицейские провели школьникам лекцию о нормах поведения и предотвращении насилия среди детей.
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Напомним:
- 18 декабря 2018 года Верховная Рада ввела штрафы за травлю в учебных заведениях: закон о противодействии буллингу предусматривает штрафы до 3400 гривен.
- В марте 2019 года ученика впервые в истории Украины наказали штрафом за травлю учителя.
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