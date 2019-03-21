Українські закордонні паспорти оформили понад 140 тисяч кримчан

У Державній міграційні службі України заявили, що з 1 січня 2015 року по 1 лютого 2019 року 140295 жителів окупованого Криму отримали паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Про це повідомляє ГО "КримСОС"

Крім того зазначається, що ще 1416 чоловік оформили паспорт громадянина України у формі ID-карти по досягненню 14-ти і 16-ти років, в період з 1 січня 2016 по 1 лютого 2019 року.

Повідомляється, щщо ще 28477 кримчан пройшли процедуру вклеювання фото в паспорт по досягненню 25-ти і 45-ти років, в період з 1 січня 2015 по 1 лютого 2019 року.

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