В Ивано-Франковске пьяный с автоматом угрожал открыть огонь

В Ивано-Франковске полицейские задержали нетрезвого мужчину, которых ходил по улицам с оружием в руках и угрожал, что будет стрелять.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

Отмечается, что пьяного с автоматом на улице Галицкой около 23:00 заметили прохожие и вызвали правоохранителей.

"Экипажи патрульной полиции начали обследовать дворы. Напротив патрульных вышел человек с предметом, похожим на автомат. Его предупредили о возможности применения огнестрельного оружия, после чего неизвестный положил оружие на землю", - говорится в сообщении.

Хулиганом оказался 38-летний житель села Криховцы. Он бродил по улицам с самозарядной винтовкой Сайга-410К, разработанной на базе автомата Калашникова.

"Разрешения на оружие у мужчины не было. Сначала он признался, что намеревался с кем-то поквитаться с помощью ружья, и затем изменил пояснения. Мол, Сайга не его и он вообще не понимает, что происходит", - говорится в сообщении.

Для выяснения всех обстоятельств дела патрульные на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Проводится проверка.