Циклон несет в Украину дожди и штормовой ветер – синоптик

В пятницу 22 марта циклон принесет в Украину дожди и сильный ветер.

Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

"Циклон-антициклон, дождь-солнце, облака-синее небо, ветер-ветер. Примерно так сейчас выглядит наш март. Вот завтра опять циклон. С атмосферными фронтами. Поэтому 22 марта во большинстве областей Украины пройдут дожди", - отмечает синоптик.

По ее словам, только южная часть страны избежит осадков.

"В пятницу порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду", - пишет Диденко.

Однако, по ее словам температура воздуха 22 марта повысится. В течение дня будет +10 +14 градусов, свежее на Востоке - от 5 до 9 градусов тепла.

В Киеве в пятницу дождь и сильный ветер. Максимальная температура воздуха +10 +12 градусов.

По данным синоптика, 23 марта снова похолодает, дожди прекратятся, но на Востоке с распространением до Запорожья и Крыма будет падать мокрый снег.

"24 марта, в воскресенье, снова немного потеплеет, а из районов Польши-Беларуси подойдет другой атмосферный фронт с дождями", - предупреждает Диденко.