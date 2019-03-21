Циклон несет в Украину дожди и штормовой ветер – синоптик

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Четверг, 21 марта 2019, 10:00

В пятницу 22 марта циклон принесет в Украину дожди и сильный ветер.

Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

"Циклон-антициклон, дождь-солнце, облака-синее небо, ветер-ветер. Примерно так сейчас выглядит наш март. Вот завтра опять циклон. С атмосферными фронтами. Поэтому 22 марта во большинстве областей Украины пройдут дожди", - отмечает синоптик.

По ее словам, только южная часть страны избежит осадков.

"В пятницу порывы северо-западного ветра будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду", - пишет Диденко.

Однако, по ее словам температура воздуха 22 марта повысится. В течение дня будет +10 +14 градусов, свежее на Востоке - от 5 до 9 градусов тепла.

В Киеве в пятницу дождь и сильный ветер. Максимальная температура воздуха +10 +12 градусов.

По данным синоптика, 23 марта снова похолодает, дожди прекратятся, но на Востоке с распространением до Запорожья и Крыма будет падать мокрый снег.

"24 марта, в воскресенье, снова немного потеплеет, а из районов Польши-Беларуси подойдет другой атмосферный фронт с дождями", - предупреждает Диденко.

Украинская правда

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Темы: погода


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