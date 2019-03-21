Украинцы теряют доверие к честности выборов – Gallup

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Четверг, 21 марта 2019, 13:25

Уровень доверия украинцев к выборам резко снизился по сравнению с 2014 годом, он также ниже, чем был в 2010 году.

Об этом свидетельствует исследование аналитико-консультационной компании Gallup.

В 2018 году только 12% взрослых в Украине сказали, что они уверены в честности выборов.

 

В 2014 году этот показатель составлял 26%, а в 2010-м – 20%. .

По выводу исследователей, уровень недоверия к органам власти в целом распространяется и на тех, кто будет организовывать выборы 31 марта.

Поэтому следующем лидеру Украины придется противостоять этому недовериию.

Особенно, учитывая заявления о вероятности вмешательства российских хакеров в ход избирательного процесса.

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Темы: социология виборы выборы президента 2019


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