Отрубленные пальцы, миллионы налички, золото: СБУ и ГПУ накрыли наркокартель

Правоохранительные органы пресекли деятельность транснациональной группировки, которая более четырех лет продавала наркотики за криптовалюту в интернете и задержали 20 участников схемы.

Об этом представители ГПУ и СБУ рассказали на брифинге 21 марта, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"В ходе расследования установлено, что в 2014 году на территории Украины была создана стойкая иерархическая преступная организация в состав которой вошли как граждане Украины, так и граждане других государств, в частности Российской Федерации", - сообщил начальник департамента ГПУ Сергей Кизь.

Наркотики реализовывались через интернет-сайты и чат-боты в мессенджере "Telegram".

Сообщается, что 21 марта следователи провели сотни следственные (розыскные) действий, среди которых обыски, задержания лиц, допросы и тому подобное.

По словам Кизя, уже изъято несколько миллионов долларов США наличными, золотые слитки, украшения, элитные транспортные средства и другие материальные ценности.

По первоначальным оценкам правоохранителей, изъятая "черная бухгалтерия" свидетельствует о ежегодной прибыли преступной организации в десятки миллионов долларов США.

Отмечается, что эти средства инвестировались в недвижимость и бизнес по всему миру.

"Сейчас следственные действия еще продолжаются, уже в настоящее время задержаны около 20 человек – членов этой преступной организации, решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения", – сообщил Кизь.

Первый заместитель председателя СБУ Павел Демчина добавил, что общая численность преступной организации составляла около 1000 человек.

Также Демчина отметил, что до 2017 года указанная преступная организация, известная как "Химпром", активно работала на территории Украины и Российской Федерации.

Однако, по его словам, после массовых задержаний в РФ основные ее участники, граждане России, переехали в Украину и наладили дистанционное управление незаконным бизнесом, значительно усилив меры конспирации.

"Чтобы вы поняли, какая была дисциплина в этой организации, расскажу следующее: отдельные члены преступной организации на сегодняшний день не имеют пальцев на руках", – сказал Демчина.

"За любое нарушение правил конспирации, поведения, несанкционированные контакты или использование собственных мобильных телефонов на рабочих местах приезжали специально обученные люди и просто отрубали пальцы", – пояснил он.

По словам зампредседателя СБУ, расследование по этому делу продолжалось более года.

"Аналогов такой спецоперации в Украине еще не было", - добавил он.