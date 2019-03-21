Все больше украинцев недовольны количеством пророссийских СМИ

По сравнении с предыдущим годом растет количество украинцев, убежденных, что в стране слишком много прокремлевских пропагандистских СМИ.

Как сообщает "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, представленного на пресс-конференции в четверг.

В феврале 2019 года 38,5% опрошенных выразили такое мнение, тогда как в феврале 2018 года таковых было 32,8%.

В то же время, становится больше тех, кто считает ошибкой властей запреты на российские телеканалы. Представителей такого мнения больше (49,5%), чем сторонников ограничений (32,1%). Год назад против таких мер выступали 32,1%, а считали их необходимыми 36,6%.

Также выросло количество считающих ошибкой блокировку российских соцсетей – с 45,8% до 49,1% опрошенных. А тех, кто поддерживает это решение, за год стало меньше – с 30,2% до 28,9%.

Большинство также не поддерживает блокировку российских соцсетей. Количество сторонников (27%) и противников (49,1%) такого решения существенно не изменилось.

При этом 77,2% опрошенных социологами считают, что в социальных сетях много дезинформации и фейков.

Кроме того, 30,1% считают, что в Украине происходит наступление на свободу слова, тогда как год назад таких было 29,6%. Количество тех, кто затрудняется ответить на такой вопрос, за год уменьшилось с 37,7 до 31,5%.

Опрос был проведён и с 9 по 20 февраля 2019 года на всей территории Украины, кроме оккупированных территорий, среди 2042 респондентов.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25% или 75%, 2% для показателей, близких к 12% или 88%, 1,4% для показателей, близких к 5% или 95% и 0,7% для показателей, близких к 1 или 99%.

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