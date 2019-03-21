В Киеве маршрутка сбила трех человек на пешеходном переходе

В столице у станции метро "Дорогожичи" водитель маршрутки сбил трех человек, переходивших дорогу на пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.



"Водитель маршрутки #155 сбил троих людей. Всех госпитализировали. Одна из женщин получила серьезные травмы лица и выбиты зубы. Свидетели пытались сдвинуть автобус, чтобы помочь человеку под ним", - говорится в сообщении.



На месте ДТП работают правоохранители и медики. Подробности уточняются.