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В Киеве маршрутка сбила трех человек на пешеходном переходе

Четверг, 21 марта 2019, 21:37

В столице у станции метро "Дорогожичи" водитель маршрутки сбил трех человек, переходивших дорогу на пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Водитель маршрутки #155 сбил троих людей. Всех госпитализировали. Одна из женщин получила серьезные травмы лица и выбиты зубы. Свидетели пытались сдвинуть автобус, чтобы помочь человеку под ним", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают правоохранители и медики. Подробности уточняются.

 
 
 

Украинская правда
Темы: КиевДТП
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