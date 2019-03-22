В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо

В Венесуэле задержан один из главных помощников лидера местной оппозиции Роберто Марреро. Перед этим его дом обыскали сотрудники Службы национальной разведки Венесуэлы.

Об этом пишет Радио Свобода.

Гуайдо объясняет такие действия силовиков тем, они боятся арестовать его самого, потому нападают на соратников.

С требованием освободить Марреро выступил Вашингтон. В частности, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал задержание соратника Гуайдо "большой ошибкой".

Напомним: