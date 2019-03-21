В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо

В Венесуэле задержан один из главных помощников лидера местной оппозиции Роберто Марреро. Перед этим его дом обыскали сотрудники Службы национальной разведки Венесуэлы.

Об этом пишет Радио Свобода.

Гуайдо объясняет такие действия силовиков тем, они боятся арестовать его самого, потому нападают на соратников.

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С требованием освободить Марреро выступил Вашингтон. В частности, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал задержание соратника Гуайдо "большой ошибкой".

Напомним:

В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.

США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.

В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.