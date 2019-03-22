ДТП в Киеве: Кличко обещает проверку предприятия, которому принадлежит маршрутка

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Пятница, 22 марта 2019, 05:07

Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что наказание за ДТП, которое произошло возле метро "Дорогожичи", должен нести не только водитель маршрутки.

Об этом говорится в сообщении на странице Кличко в Facebook.

"Расследование трагедии, которая произошла сегодня возле метро Дорогожичи, должно быит открытым и состояться в сжатые сроки", - заявил он.

"Я искренне сочувствую пострадавшим, за жизни которых сейчас борются медики. И хочу заверить, все виновные, не только водитель, понесут наказание. Я инициирую проверку предприятия, которому принадлежит маршрутка. Ее результаты будут обнародованы", - заверил мэр Киева.

Стоит отметить, что ДТП произошло с участием маршрутного такси №155 КП "Киевпастранс".

 

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Темы: ДТП Киев транспорт Кличко


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