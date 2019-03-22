Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ДТП в Киеве: Кличко обещает проверку предприятия, которому принадлежит маршрутка

Пятница, 22 марта 2019, 04:07

Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что наказание за ДТП, которое произошло возле метро "Дорогожичи", должен нести не только водитель маршрутки.

Об этом говорится в сообщении на странице Кличко в Facebook.

"Расследование трагедии, которая произошла сегодня возле метро Дорогожичи, должно быит открытым и состояться в сжатые сроки", - заявил он.

"Я искренне сочувствую пострадавшим, за жизни которых сейчас борются медики. И хочу заверить, все виновные, не только водитель, понесут наказание. Я инициирую проверку предприятия, которому принадлежит маршрутка. Ее результаты будут обнародованы", - заверил мэр Киева.

Стоит отметить, что ДТП произошло с участием маршрутного такси №155 КП "Киевпастранс".

 

Напоминаем:

Темы: ДТПКиевтранспортВиталий Кличко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
ДТП
Автомобиль попал под поезд на Черниговщине: погибли муж и жена с двумя детьми
На Черниговщине водитель нарушил правила и попал под поезд: 3 погибших
Экспертиза установила, что судья Тандыр был пьян, когда сбил нацгвардейца – ГБР
Последние новости
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
Все новости...
Реклама: