В результате взрыва на химзаводе в Китае погибли десятки людей

На химическом заводе в восточном Китае произошел мощный взрыв, в результате которого погибло не менее 47 человек.

Об этом пишет AFP.

Взрыв был настолько сильным, что он, очевидно, вызвал небольшое землетрясение, разрушил несколько заводских зданий и разбил окна домов, находящихся в нескольких километрах от завода.

#UPDATE Death toll from huge explosion at China chemical plant surges to 47 - making it one of the country's worst industrial accidents in recent yearshttps://t.co/Zelnu14sqy pic.twitter.com/jlwo9EKV1Z — AFP news agency (@AFP) 22 березня 2019 р.

Как сообщают власти города, более 600 человек получают медицинскую помощь. Среди них не менее 90 получили серьезные ранения.

На место происшествия были отправлены сотни спасателей, а с места взрыва эвакуировано более 3000 человек.

При этом, как сообщается, власти, которые расследуют причину аварии, заявили о задержании нескольких человек полицией.

Завод принадлежал компании Tianjiayi Chemical, основанной в 2007 году. На заводе работало 195 сотрудников.