В результате взрыва на химзаводе в Китае погибли десятки людей

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Пятница, 22 марта 2019, 06:26

На химическом заводе в восточном Китае произошел мощный взрыв, в результате которого погибло не менее 47 человек.

Об этом пишет AFP.

Взрыв был настолько сильным, что он, очевидно, вызвал небольшое землетрясение, разрушил несколько заводских зданий и разбил окна домов, находящихся в нескольких километрах от завода.

Как сообщают власти города, более 600 человек получают медицинскую помощь. Среди них не менее 90 получили серьезные ранения.

На место происшествия были отправлены сотни спасателей, а с места взрыва эвакуировано более 3000 человек.

При этом, как сообщается, власти, которые расследуют причину аварии, заявили о задержании нескольких человек полицией.

Завод принадлежал компании Tianjiayi Chemical, основанной в 2007 году. На заводе работало 195 сотрудников.

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Темы: Китай чрезвычайное происшествие взрыв


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