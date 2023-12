В результате взрыва на химзаводе в Китае погибли десятки людей

На химическом заводе в восточном Китае произошел мощный взрыв, в результате которого погибло не менее 47 человек.

Об этом пишет AFP.

Взрыв был настолько сильным, что он, очевидно, вызвал небольшое землетрясение, разрушил несколько заводских зданий и разбил окна домов, находящихся в нескольких километрах от завода.

#UPDATE Death toll from huge explosion at China chemical plant surges to 47 - making it one of the country's worst industrial accidents in recent yearshttps://t.co/Zelnu14sqy pic.twitter.com/jlwo9EKV1Z