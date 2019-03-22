В полицейскую будку у посольства РФ в Афинах бросили гранату

Неизвестные лица бросили минувшей ночью гранату в полицейскую будку у посольства РФ в Афинах.

Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства РФ Василий Гаврилов.

"Неизвестные лица, проезжая примерно в 03:30 утра на мотоцикле около консульского отдела посольства, бросили взрывное устройство, предположительно, гранату в полицейскую будку. Устройство взорвалось", – сказал он.

"Будке нанесен незначительный ущерб. Никто не пострадал", – добавил Гаврилов.

Представитель посольства уточнил, что инцидент произошел в афинском районе Халандри, где расположен консульский отдел посольства.

"Будка находится рядом со зданием консульского отдела. Взрывное устройство было брошено прямо к будке, которая расположена не на территории диппредставительства, а на улице", – сказал Гаврилов.

По его словам, район вокруг консульского отдела оцепила полиция. Компетентные органы Греции ведут расследование.