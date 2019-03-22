Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В полицейскую будку у посольства РФ в Афинах бросили гранату

Пятница, 22 марта 2019, 07:36

Неизвестные лица бросили минувшей ночью гранату в полицейскую будку у посольства РФ в Афинах.

Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства РФ Василий Гаврилов.

"Неизвестные лица, проезжая примерно в 03:30 утра на мотоцикле около консульского отдела посольства, бросили взрывное устройство, предположительно, гранату в полицейскую будку. Устройство взорвалось", – сказал он.

"Будке нанесен незначительный ущерб. Никто не пострадал", – добавил Гаврилов.

Представитель посольства уточнил, что инцидент произошел в афинском районе Халандри, где расположен консульский отдел посольства.

"Будка находится рядом со зданием консульского отдела. Взрывное устройство было брошено прямо к будке, которая расположена не на территории диппредставительства, а на улице", – сказал Гаврилов.

По его словам, район вокруг консульского отдела оцепила полиция. Компетентные органы Греции ведут расследование.

Темы: ГрецияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
Греция
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
В центре Афин взорвалась самодельная бомба
Греческие консерваторы, пришедшие к власти, хотят легализовать однополые браки
Последние новости
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
Все новости...
Реклама: