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Бойко не исключает коалиции с Тимошенко

Пятница, 22 марта 2019, 09:21
Бойко не исключает коалиции с Тимошенко

Кандидат в президенты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко не исключает коалиции с другими партиями, в том числе с "Батькивщиной" Юлии Тимошенко.

ОБ этом он сказал в эфире программы "Пятый угол" на телеканале NewsOne.

Бойко сказал, что готов объединиться и сформировать коалицию с тем, "кто будет с нами согласен, кто будет делать шаги для мира в стране и тем, кто будет защищать экономические интересы" избирателей.

На вопрос телеведущей, возможно ли его объединение с лидером "Батькивщины", он ответил: "Если будет посыл к миру, то да".

Также Бойко рассказал о расколе "Оппозиционного блока". По его словам, во время переговоров об объединении с партией "За жизнь" "стало ясно, что часть "Оппоблока", ориентированная на бизнес, валяла дурака".

"Я считаю, наш избиратель заслуживает того, чтобы был создан единый оппозиционный фронт. Мы протянем им руку, если они поймут, что надо отвечать на запрос избирателя и объединяться", – заявил он.

"Сожалею, что так произошло. Мы готовы к объединению в будущем, чтобы отстоять интересы избирателей", – подчеркнул Бойко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БойкоТимошенковиборывыборы президента 2019
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