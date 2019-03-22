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Завербованный Россией харьковчанин заложил взрывчатку в метро – СБУ

Пятница, 22 марта 2019, 10:42
Завербованный Россией харьковчанин заложил взрывчатку в метро – СБУ

В Службе безопасности Украины заявили, что российские спецслужбы пытались устроить теракт в харьковском метрополитене.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что спецслужбы РФ завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро.

"По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов", - сказано в сообщении.

 
фото СБУ

По данным СБУ, представители спецслужб РФ передали исполнителю взрывное устройство мощностью шестьсот граммов тротила, которое приводилось в действие телефонным звонком.

 
фото СБУ

"Они также предоставили инструкции по проведению подготовительных мероприятий по совершению теракта и выплатили пятнадцать тысяч долларов США за совершение преступления. Установлено, что уже в Харькове злоумышленник приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления его поражающего действия и увеличение количества пострадавших", - рассказали в ведомстве.

 
фото СБУ

Сообщается, что во время проведения спецоперации оперативники СБУ заблаговременно изъяли из тайника подрывника настоящее взрывное устройство и заменили его на "муляж".

Отмечается, что после установки на станции метро "Индустриальная" взрывного устройства во время массового скопления людей, злоумышленник был задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении террористического акта.

Украинская правда
Темы: СБУХарьковметротерактРосcия
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