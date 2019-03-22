В Украину идет похолодание, местами морозы

В ближайшие сутки с северо-запада Европы на территорию Украины переместится очередная порция прохладного воздуха, в большинстве областей температура немного снизится.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

В субботу, 23 марта, ожидается рост атмосферного давления, постепенное прекращение осадков, а днем - ослабление ветра. В восточных областях и Приазовье небольшой дождь и мокрый снег; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге до 6° тепла; днем 4-9° тепла, в западных и Одесской областях 10-15°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 23 марта самая высокая температура днем была плюс 20,4 градуса в 1913 году, самая низкая ночью – минус 17,3 в 1942 году.

В воскресенье, 24 марта, ожидается погода без осадков, лишь ночью в Приазовье небольшой мокрый снег и дождь, днем в западных и северных областях небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 3-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на Закарпатье 0-5° тепла; днем 6-11°, на Закарпатье и Одесской области до 15°, в восточных областях 2-7° тепла.

В Карпатах - ночью без осадков, днем небольшой снег; температура ночью 0-3° мороза, днем 1-4° тепла.

В Киеве – ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 5-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 8-10° тепла.