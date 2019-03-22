Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину идет похолодание, местами морозы

Пятница, 22 марта 2019, 12:08

В ближайшие сутки с северо-запада Европы на территорию Украины переместится очередная порция прохладного воздуха, в большинстве областей температура немного снизится.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

В субботу, 23 марта, ожидается рост атмосферного давления, постепенное прекращение осадков, а днем - ослабление ветра. В восточных областях и Приазовье небольшой дождь и мокрый снег; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге до 6° тепла; днем 4-9° тепла, в западных и Одесской областях 10-15°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

 

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 23 марта самая высокая температура днем была плюс 20,4 градуса в 1913 году, самая низкая ночью – минус 17,3 в 1942 году.

В воскресенье, 24 марта, ожидается погода без осадков, лишь ночью в Приазовье небольшой мокрый снег и дождь, днем в западных и северных областях небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 3-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на Закарпатье 0-5° тепла; днем 6-11°, на Закарпатье и Одесской области до 15°, в восточных областях 2-7° тепла.

В Карпатах - ночью без осадков, днем небольшой снег; температура ночью 0-3° мороза, днем 1-4° тепла.

В Киеве – ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 5-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 8-10° тепла.

 

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
погода
В Киеве побит рекорд суточного количества осадков
В Греции зафиксировали температурный рекорд: более 46°C жары
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Последние новости
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
Все новости...
Реклама: