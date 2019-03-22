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В полиции рассказали о четырех схемах подкупа избирателей

Пятница, 22 марта 2019, 13:26

Полиция фиксирует четыре наиболее распространенные схемы подкупа избирателей.

Об этом сообщил 22 марта замначальника Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

 "Первая схема - сбор личных данных граждан под предлогом проведения социальных опросов, анкетирования. Параллельно ставятся вопросы о приоритетности какого-то из кандидатов в президенты. Если кто-то сомневается, эти "анкетологи" пытаются убедить человека в пользу другого кандидата ", - рассказал Цуцкиридзе.

Вторая схема, по словам заместителя начальника ГСУ, касающейся осуществления телефонных звонков с предложением проголосовать за того или иного кандидата. Третья - предоставление подарков с агитационной символикой.

"Согласно законодательству, если стоимость подарка превышает 58 гривен, то это - подкуп, а не агитация. Последняя схема, которую мы зафиксировали, - выплата материальной помощи при условии голосования за определенного кандидата. Это все зафиксировано, проводятся расследования ", - сообщил Цуцкиридзе.

Он добавил, что на данный момент полиция составила 605 административных протоколов. К административной ответственности привлечены 85 человек.

Цуцкиридзе рассказал, что среди общеуголовных правонарушений всего зафиксировано фактов хулиганства. В частности, речь идет о повреждении рекламных конструкций, агитационных палаток и тому подобное.

Украинская правда
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