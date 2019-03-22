Суд выяснил, сколько российских военных захватывали Крым

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Пятница, 22 марта 2019, 14:44

Святошинский райсуд Киева, рассматривая дело экс-представителя Путина в Крыму Олега Белавенцева, пришел к выводу, что минимум 10,5 тысячи российских военных участвовали в захвате полуострова в 2014 году.

Об этом говорится в решении суда от 18 марта 2019 года.

Там написано, что в период с 20 февраля по 16 марта 2014 года в Крым из России было незаконно перемещено не менее 10 500 российских военнослужащих.

Кроме того, согласно постановлению, РФ перебросила в АРК минимум 10 танков, 207 БТР и БМП, 8 ракетных комплексов "Бастион-П", 24 "Града", 12 "Ураганов", более 80 орудий, более 25 артустановок "Гвоздика" , 80 единиц средств противовоздушной обороны, 16 бомбардировщиков Су-24, 2 истребителя СУ-27, 6 самолетов-разведчиков СУ 24 МР, 26 вертолетов и около 640 грузовиков "УРАЛ" и "КАМАЗ".

Дополняется...

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Темы: Крым Росcия суд оккупация


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