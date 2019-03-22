Суд выяснил, сколько российских военных захватывали Крым
Святошинский райсуд Киева, рассматривая дело экс-представителя Путина в Крыму Олега Белавенцева, пришел к выводу, что минимум 10,5 тысячи российских военных участвовали в захвате полуострова в 2014 году.
Об этом говорится в решении суда от 18 марта 2019 года.
Там написано, что в период с 20 февраля по 16 марта 2014 года в Крым из России было незаконно перемещено не менее 10 500 российских военнослужащих.
Кроме того, согласно постановлению, РФ перебросила в АРК минимум 10 танков, 207 БТР и БМП, 8 ракетных комплексов "Бастион-П", 24 "Града", 12 "Ураганов", более 80 орудий, более 25 артустановок "Гвоздика" , 80 единиц средств противовоздушной обороны, 16 бомбардировщиков Су-24, 2 истребителя СУ-27, 6 самолетов-разведчиков СУ 24 МР, 26 вертолетов и около 640 грузовиков "УРАЛ" и "КАМАЗ".
Напомним:
- 18 марта Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 13 годам лишения свободы уполномоченного представителя Президента РФ в так называемом "Крымском федеральном округе" Олега Белавенцева.
- Суд признал мужчину виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины.
- Следствие доказало, что Белавенцев с февраля-марта 2014 года был в Крыму и, по предварительному сговору с другими представителями власти РФ, помогал военнослужащим РФ сотрудничать с военными казачьими обществами.