Зеленский сознался, чего боится на посту президента
Комик и кандидат в президенты Владимир Зеленский боится, что, став политиком, потеряет любовь поклонников его творчества.
Об этом он сказал в интервью зарубежным журналистам, отвечая на вопрос корреспондента немецкого журнала Der Spiegel Кристиана Эша.
Журналист спросил Зеленского, как он относится к тому, что в политике может растерять любовь поклонников. Тот ответил, что это его больная тема.
"Кроме моральных моих принципов, это важный стоп-кран для меня как для будущего президента совершить что-то такое, после чего могут быть не аплодисменты, мягко говоря", - заявил Зеленский.
По его словам, решение пойти в президенты для него "больше чем долг", желание заполнить образовавшийся "вакуум в политическом пространстве", где народ не доверяет власти.
"Я хочу привести профессиональных, порядочных людей во власть. В принципе, настроение и тембр политического истеблишмента я бы очень хотел поменять, насколько это возможно", - заявил Зеленский.
Кроме того, отметил политик, он хочет оставить след в истории. "Понятной и честной истории", - уточнил он.
Евгений Кизилов, УП
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