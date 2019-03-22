Кличко анонсировал капремонт на 15 станциях метро
Киевская администрация обещает капитально отремонтировать все старые станции столичного метро, таких сейчас 15.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки ремонта станции "Святошин", сообщает пресс-служба городской власти.
"Капитальный ремонт мы будем делать на всех старых станциях столичного метрополитена. Таких сейчас – 15", - сказал мэр.
По его словам, первой будут ремонтировать станцию "Политехнический институт".
Сейчас обновляют станцию "Святошин". Там уже отремонтировали платформу и помещения станции и один из двух входных вестибюлей, установили новую входную группу и лифты для людей с инвалидностью. Второй вестибюль закроют на ремонт 23 марта.
Общая стоимость работ по реконструкции станции составила более 150 миллионов гривен.
Напомним:
- Киевский метрополитен открыли в 1960 году. Сейчас он насчитывает 52 станции, протяженность всех веток подземки составляет 69,5 километра.
- Ежесуточно услугами столичного метро пользуется полтора миллиона пассажиров.