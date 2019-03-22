Кличко анонсировал капремонт на 15 станциях метро

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Пятница, 22 марта 2019, 16:04

Киевская администрация обещает капитально отремонтировать все старые станции столичного метро, ​​таких сейчас 15.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки ремонта станции "Святошин", сообщает пресс-служба городской власти.

"Капитальный ремонт мы будем делать на всех старых станциях столичного метрополитена. Таких сейчас – 15", - сказал мэр.

По его словам, первой будут ремонтировать станцию ​​"Политехнический институт".

Сейчас обновляют станцию ​​"Святошин". Там уже отремонтировали платформу и помещения станции и один из двух входных вестибюлей, установили новую входную группу и лифты для людей с инвалидностью. Второй вестибюль закроют на ремонт 23 марта.

Общая стоимость работ по реконструкции станции составила более 150 миллионов гривен.

Напомним:

  • Киевский метрополитен открыли в 1960 году. Сейчас он насчитывает 52 станции, протяженность всех веток подземки составляет 69,5 километра.
  • Ежесуточно услугами столичного метро пользуется полтора миллиона пассажиров.

Украинская правда

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Темы: Кличко Киев метро


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