В центре Киева ограничат движение и отключат фонари из-за Французской весны
Вечером 30 марта запретят движение транспорта на столичной Софийской площади и на прилегающих улицах в связи с открытием фестиваля "Французская весна в Украине".
Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации.
С 19:00 до 23:00 30 марта запретят движение всех видов транспорта на улицах Софиевской, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской) и в переулке Рыльского.
В работу наземного транспорта внесут изменения.
В связи с запретом движения на указанных улицах, разрешат проезд на улице Крещатик 30 марта с 19:00 до 23:00.
Также сообщается, что 28 марта с 20:00 до 1:00 29 марта и с 20:00 до 23:00 30 марта частично отключат наружное освещение на Софийской площади, на улице Владимирской и в переулке Рыльского.
Напомним:
- 30 марта в 20:30 на Софийской площади откроют фестиваль "Французская весна в Украине". На столичных жителей ждет воздушно-цирковое уличное действо "Садовница Мю и кинематика флюидов" от французского коллектива Transe Express.
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