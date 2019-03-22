В центре Киева ограничат движение и отключат фонари из-за Французской весны

1772 просмотра 1772 просмотра
Пятница, 22 марта 2019, 16:41

Вечером 30 марта запретят движение транспорта на столичной Софийской площади и на прилегающих улицах в связи с открытием фестиваля "Французская весна в Украине".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации.

С 19:00 до 23:00 30 марта запретят движение всех видов транспорта на улицах Софиевской, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской) и в переулке Рыльского.

В работу наземного транспорта внесут изменения.

В связи с запретом движения на указанных улицах, разрешат проезд на улице Крещатик 30 марта с 19:00 до 23:00.

Также сообщается, что 28 марта с 20:00 до 1:00 29 марта и с 20:00 до 23:00 30 марта частично отключат наружное освещение на Софийской площади, на улице Владимирской и в переулке Рыльского.

Напомним:

  • 30 марта в 20:30 на Софийской площади откроют фестиваль "Французская весна в Украине". На столичных жителей ждет воздушно-цирковое уличное действо "Садовница Мю и кинематика флюидов" от французского коллектива Transe Express.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев празднования транспорт


powered by lun.ua
По теме
Кличко анонсировал капремонт на 15 станциях метро 22 марта 2019, 16:04
За неделю до выборов на участке в Киеве "увели" печать 22 марта 2019, 13:41
Застройщики сваливают мусор в канал, по которому чистая вода уходит в Днепр 22 марта 2019, 13:38
Все новости
Главные новости
Бойко и Медведчук в Москве встретились с Медведевым
Вслед за "скорыми" Тимошенко Гройсман выпустил именные спецавто
Коломойский подумывает приехать – сделать "приятное" Порошенко
Верховный суд заблокировал передачу ЗТМК государству. Завод продолжает контролировать Фирташ
Все новости
Фото

Больше детей умирают без воды, а не от пуль

Фото

Как выглядят привычные вещи под микроскопом

тест

Насколько вы хороший водитель?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів