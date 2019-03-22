Зеленский поставил под сомнение евроинтеграцию, хочет референдум

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Пятница, 22 марта 2019, 17:03

Кандидат в президенты Владимир Зеленский считает, что вопрос о движении Украины в Евросоюз нужно решать на референдуме.

Об этом он сказал в интервью зарубежным журналистам.

"Один из главных принципов нашей программы и внутренних принципов – это "народовладдя", потому что должен быть референдум, украинцы должны решать, куда они вступают, в тот или иной союз", - заявил Зеленский.

В то же время, по его словам, украинский народ уже сделал свой выбор, и это – евроинтеграция.

"Лично мое мнение – я бы хотел, чтобы Украина была страной в Евросоюзе и в НАТО, но я уверен, что это серьезные вопросы… и это вопросы к украинцам", - подытожил он.

Также он считает, что закрепленный недавно в Конституции путь Украины в ЕС  -не более чем предвыборная технология.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Зеленский евроинтеграция ЕС выборы президента 2019


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