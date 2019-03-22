Экс-милиционер из Закарпатья украл на Бали 900 миллионов рупий

Бывшему милиционеру из Украины в Бали грозит 15 лет лишения свободы за ограбление.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в пятницу.

По данным правоохранителей, уволенный из рядов МВД в марте 2015 года за служебную халатность сотрудник следственного подразделения Хустского горотдела УВМВС в Закарпатской области пытался в 2017 году восстановиться на службе в рядах полиции, но получил отказ.

"Поняв, что надеть погоны снова не удастся, экс-следователь перешел на противоположную сторону закона", - отмечают в полиции.

По данным украинских правоохранителей, экс-милиционер сговорился с двумя гражданами Российской Федерации и оказался на острове Бали, где был задержан сотрудниками местной полиции на совершении разбойного нападения на магазин.

Закарпатец с сообщниками, угрожая оружием, украл 900 миллионов индонезийских рупий. При задержании один из преступников пытался оказать сопротивление, поэтому полиции пришлось стрелять на поражение.

"Сейчас бывший милиционер из Украины находится в тюрьме Бали, ожидая приговора суда. По местному законодательству за совершенное преступление ему грозит минимум 15 лет лишения свободы", - отмечают в полиции.