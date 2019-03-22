Украина не проиграла Португалии в отборе к Евро-2020

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Пятница, 22 марта 2019, 23:43

В стартовом матче квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года сборная Украины сыграла вничью 0:0 в Лиссабоне с действующими чемпионами Европы, командой Португалии.

Героем матча в составе украинской команды стал вратарь Андрей Пятов. В первом тайме португальцы имели по меньшей мере три момента, чтобы открыть счет в матче. После удара Пепе из-за пределов штрафной Пятов перевел на угловой мяч, летевший под перекладину ворот. На 16-й минуте хозяева даже забили гол, но судья зафиксировал положение вне игры.

На 23-й и 27-й минуте дважды бил из-под Сергея Кривцова Криштиану Роналду и оба раза ворота сборной Украины снова спасает Пятов.

У подопечных Андрея Шевченко моментов у ворот сборной Португалии не было. Можно вспомнить лишь несколько опасных прострелов в штрафную и заблокированный защитником удар Руслана Малиновского с метров 25-ти.

На старте второго тайма Пятову пришлось еще несколько раз вступать в игру после ударов португальцев. На 57-й минуте лишь отчаянный сейв Пятова спасает ворота украинской команды после удара Андре Силвы с угла штрафной площадки.

На 74-й минуте чуть не срезал мяч в собственные ворота Тарас Степаненко. Дебютировал в игре за сборную Украины и новоиспеченный украинец Жуниор Мораес выход которого на поле стадион в Лиссабоне встретил свистом.

Под конец поединка хозяева наседали на ворота Пятова, но в этот вечер он не дал себя пробить. На 85-й минуте украинцы имели единственный шанс в этой игре, чтобы забить в ворота португальцев. После удара метров с 18-ти Евгения Коноплянки Руй Патрисио отбил мяч перед собой и Мораес играл на добивание с нескольких метров, но ему помешал защитник.

Свой следующий матч в отборе к ЧЕ-2020 сборная Украины проведет на выезде 25 марта против команды Люксембурга.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: спорт футбол Португалия Украина


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