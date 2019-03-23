Взрыв в Китае: число жертв возросло до 64
Суббота, 23 марта 2019, 09:08
Число жертв взрыва на химическом заводе в восточном Китае, произошедшего в пятницу, возросло до 64.
Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Отмечается, что 640 человек пострадали в результате взрыва, также загрязнена территория в радиусе нескольких километров. Около 3000 человек были эвакуированы.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что жертвами мощного взрыва на химическом заводе в восточном Китае стали не менее 47 человек.
Украинская правда