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Взрыв в Китае: число жертв возросло до 64

Суббота, 23 марта 2019, 09:08

Число жертв взрыва на химическом заводе в восточном Китае, произошедшего в пятницу, возросло до 64.

Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Отмечается, что 640 человек пострадали в результате взрыва, также загрязнена территория в радиусе нескольких километров. Около 3000 человек были эвакуированы.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что жертвами мощного взрыва на химическом заводе в восточном Китае стали не менее 47 человек.

Украинская правда
Темы: Китайвзрыв
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