Гриценко зовет Зеленского на дебаты

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Суббота, 23 марта 2019, 10:29

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко призывает другого кандидата, лидера президентского рейтинга Владимира Зеленского выйти на дебаты в прямом эфире.

Об этом он написал в субботу в Facebook.

"Я публично призываю Владимира Зеленского выйти со мной на прямые дебаты, и не одного, а со своей пятеркой и поговорить о ключевых проблемах, которые волнуют людей. Я не знаю, кто победит на этих дебатах, но люди должны услышать ответы, а не покупать кота в мешке", - написал Гриценко.

Он добавил, что готов провести дебаты с Зеленским в прямом эфире на любом телеканале с любыми ведущими.

Напомним:

  • 16 марта руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов в интервью BBC News Украина заверил, что Зеленский не боится приходить на политические ток-шоу и готов отвечать на вопросы в прямом эфире. "Думаю, он может появиться в прямом эфире до первого тура", - сказал руководитель штаба.
  • Недавно Зеленский стал объектом насмешек в сети из-за своей речи на встрече с предпринимателями на тему налогообложения и ФЛП в айти-отрасли.
  • Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй – 21 апреля.
  • Согласно последним результатам опроса, Зеленский лидирует в президентском рейтинге.

Украинская правда

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Темы: Гриценко Зеленский выборы президента 2019


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