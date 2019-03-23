Гриценко зовет Зеленского на дебаты
345 просмотров
Суббота, 23 марта 2019, 10:29
Кандидат в президенты Анатолий Гриценко призывает другого кандидата, лидера президентского рейтинга Владимира Зеленского выйти на дебаты в прямом эфире.
Об этом он написал в субботу в Facebook.
"Я публично призываю Владимира Зеленского выйти со мной на прямые дебаты, и не одного, а со своей пятеркой и поговорить о ключевых проблемах, которые волнуют людей. Я не знаю, кто победит на этих дебатах, но люди должны услышать ответы, а не покупать кота в мешке", - написал Гриценко.
Он добавил, что готов провести дебаты с Зеленским в прямом эфире на любом телеканале с любыми ведущими.
Напомним:
- 16 марта руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов в интервью BBC News Украина заверил, что Зеленский не боится приходить на политические ток-шоу и готов отвечать на вопросы в прямом эфире. "Думаю, он может появиться в прямом эфире до первого тура", - сказал руководитель штаба.
- Недавно Зеленский стал объектом насмешек в сети из-за своей речи на встрече с предпринимателями на тему налогообложения и ФЛП в айти-отрасли.
- Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй – 21 апреля.
- Согласно последним результатам опроса, Зеленский лидирует в президентском рейтинге.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua