Гриценко зовет Зеленского на дебаты

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко призывает другого кандидата, лидера президентского рейтинга Владимира Зеленского выйти на дебаты в прямом эфире.

Об этом он написал в субботу в Facebook.

"Я публично призываю Владимира Зеленского выйти со мной на прямые дебаты, и не одного, а со своей пятеркой и поговорить о ключевых проблемах, которые волнуют людей. Я не знаю, кто победит на этих дебатах, но люди должны услышать ответы, а не покупать кота в мешке", - написал Гриценко.

Он добавил, что готов провести дебаты с Зеленским в прямом эфире на любом телеканале с любыми ведущими.

Напомним: