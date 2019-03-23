В центре Киева один водитель стрелял в другого после ДТП

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Суббота, 23 марта 2019, 10:49

В центре Киева в пятницу вечером произошла перестрелка из-за конфликта между водителями после совершения ДТП.

Как сообщает полиция Киева, во время конфликта, возникшего между двумя водителями после совершения ДТП, один из мужчин достал пистолет и начал стрелять по машине оппонента. В результате никто не пострадал.

Инцидент произошел вечером 22 марта в Печерском районе столицы.

 

"Три автомобиля - "Мазератти", "Тойота" и "КИА" двигались Парковой дорогой, а при выезде на улицу Грушевского столкнулись на дороге. Мужчины начали спор - и водитель "Мазератти" достал оружие и начал стрелять по "КИА". После этого злоумышленник, оставив свой автомобиль, скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что водитель обстрелянной "КИА" - 27-летний киевлянин - не пострадал.

Правоохранители изъяли на месте происшествия стреляные гильзы, которые направят на экспертизу.

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет заключения.

"Сейчас правоохранители проводят все необходимые мероприятия для установления и задержания стрелка", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: ДТП полиция


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