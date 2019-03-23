Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В центре Киева один водитель стрелял в другого после ДТП

Суббота, 23 марта 2019, 09:49

В центре Киева в пятницу вечером произошла перестрелка из-за конфликта между водителями после совершения ДТП.

Как сообщает полиция Киева, во время конфликта, возникшего между двумя водителями после совершения ДТП, один из мужчин достал пистолет и начал стрелять по машине оппонента. В результате никто не пострадал.

Инцидент произошел вечером 22 марта в Печерском районе столицы.

 

"Три автомобиля - "Мазератти", "Тойота" и "КИА" двигались Парковой дорогой, а при выезде на улицу Грушевского столкнулись на дороге. Мужчины начали спор - и водитель "Мазератти" достал оружие и начал стрелять по "КИА". После этого злоумышленник, оставив свой автомобиль, скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что водитель обстрелянной "КИА" - 27-летний киевлянин - не пострадал.

Правоохранители изъяли на месте происшествия стреляные гильзы, которые направят на экспертизу.

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет заключения.

"Сейчас правоохранители проводят все необходимые мероприятия для установления и задержания стрелка", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: ДТПполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
ДТП
Автомобиль попал под поезд на Черниговщине: погибли муж и жена с двумя детьми
На Черниговщине водитель нарушил правила и попал под поезд: 3 погибших
Экспертиза установила, что судья Тандыр был пьян, когда сбил нацгвардейца – ГБР
Последние новости
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
Все новости...
Реклама: