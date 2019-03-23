Спасатели предупреждают о сильных порывах ветра

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильных порывах ветра в Украине в субботу.

"По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца дня 23 марта порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится на сайте ГСЧС.

Пресс-служба КГГА также сообщает, что до конца дня 23 марта в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый).

"В целом по прогнозу синоптиков сегодня в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, температура днем ​​6-8º тепла", - говорится в сообщении.