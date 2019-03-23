Полиция взяла под охрану окружные избиркомы

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Суббота, 23 марта 2019, 14:34

Нацполиция взяла под круглосуточную охрану все избирательные комиссии.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич во время видео-селекторного совещания с участием представителей территориальных подразделений, сообщает пресс-служба НПУ.

"С сегодняшнего дня мы взяли под охрану все избирательные комиссии - их 199. Для обеспечения безопасности их работы по всей стране круглосуточно привлечены более 400 сотрудников полиции", - отметил Фацевич.

По его словам, сейчас полиция взяла под контроль доставку избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии. А уже в конце следующей недели полицейские будут осуществлять охрану и участковых избирательных комиссий, после перемещения бюллетеней к ним.

Кроме того, Фацевич сообщил, что всего с начала предвыборной компании зарегистрировано 3787 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. По 202 полиция открыла уголовные производства.

Среди них 93 связаны с нарушением избирательного законодательства, а 109 - с проведением предвыборной кампании. Также полицейские составили 606 административных протоколов.

Украинская правда

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Темы: полиция выборы президента 2019


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