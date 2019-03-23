Канада продлила санкции против Януковича и его 15 соратников

Правительство Канады продлило действие экономических санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его 15 соратников.

Соответствующее решение было опубликовано в официальном издании канадского правительства Canada Gazette, пишет Укринформ.

Санкции будут действовать в течение 5 лет - до марта 2024 года, под их действие попали Николай и Алексей Азаровы, Раиса Богатырева, Андрей и Сергей Клюевы, Сергей Курченко, Елена Лукаш, Андрей Портнов, Артем и Виктор Пшонки, Виктор Ратушняк, Дмитрий Табачник, Александр Якименко, Виктор и Александр Януковичи, а также Виталий Захарченко.

Решением правительства Канады замораживаются все активы фигурантов, обнаруженные в Канаде, запрещается кому-либо в Канаде, а также канадским гражданам независимо от места их пребывания вступать в имущественные отношения с лицами, на которых наложены санкции; вести с ними финансовые расчеты, предоставлять финансовые услуги.

Этим же решением Канада сняла санкции с погибшего младшего сына Януковича Виктора и бывшего главы СБУ Игоря Калинина.

В пояснительных документах к решению канадского правительства указано, что оно призвано предоставить дополнительное время Украине для завершения уголовных расследований и внесения формальных просьб о правовой помощи; гарантировать, что присвоенные активы остаются замороженными и фигуранты списка смогут понести ответственность.

Санкции против окружения Януковича были введены Канадой и действовали с марта 2014 года.