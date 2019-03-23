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В РФ заявили, что дважды поднимали истребители из-за самолетов США над Балтикой

Суббота, 23 марта 2019, 20:45

В Национальном центре управления обороной РФ заявили, что за сутки истребители Су-27 дважды поднимались на "перехват" из-за полетов стратегических бомбардировщиков США над Балтийским морем. 

Как сообщает "Интерфакс", истребители осуществляли сопровождение стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. 

"Два американских самолета были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства на значительном удалении от госграницы РФ и взяты на сопровождение. Во время полета экипажи Су-27 не допустили приближения иностранных бомбардировщиков к госгранице", - сообщили в центре.

По данным российских военных, с 14 марта над Балтийским морем были зафиксированы семь полетов американских B-52. 

Также Минобороны РФ обнародовало в соцсетях видео, на котором российские самолеты якобы сопровождают американских "стратегов" над нейтральными водами Балтийского моря.

Темы: РосcияСШАавиа
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