В РФ заявили, что дважды поднимали истребители из-за самолетов США над Балтикой

В Национальном центре управления обороной РФ заявили, что за сутки истребители Су-27 дважды поднимались на "перехват" из-за полетов стратегических бомбардировщиков США над Балтийским морем.

Как сообщает "Интерфакс", истребители осуществляли сопровождение стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США, выполнявших полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря.

"Два американских самолета были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства на значительном удалении от госграницы РФ и взяты на сопровождение. Во время полета экипажи Су-27 не допустили приближения иностранных бомбардировщиков к госгранице", - сообщили в центре.

По данным российских военных, с 14 марта над Балтийским морем были зафиксированы семь полетов американских B-52.

Также Минобороны РФ обнародовало в соцсетях видео, на котором российские самолеты якобы сопровождают американских "стратегов" над нейтральными водами Балтийского моря.